Арбитр Москалев обслужит матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

РФС назначил арбитров на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут с 30 июля по 1 августа.

30 июля (вторник)

«Рубин» — «Акрон»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Вера Опейкина, AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин, AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Факел»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Сергей Иванов, AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мартынов.

31 июля (среда)

«Химки» — «Оренбург»: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Владимир Москалев; помощники судьи — Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Андрей Фисенко, AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Артем Любимов; помощники судьи — Михаил Иванов, Станислав Попков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Буланов, AVAR — Евгений Турбин; инспектор — Олег Соколов.

1 августа (четверг)

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Артур Федоров, AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Зенит», обыгравший «Балтику» (2:1) в суперфинале.