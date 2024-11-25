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Судейство

Сегодня, 12:08

Кукуян назначен на кубковое дерби «Локомотив» — «Динамо»

Руслан Минаев
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС объявил имена судей на матчи FONBET Кубка России.

На ответный матч «Локомотива» и московского «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России назначена бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак» стал Сергей Карасев. На игру ЦСКА — «Рубин» назначен Сергей Иванов.

Путь РПЛ. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

ЦСКА — «Рубин»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

27 ноября (среда)

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Алексей Амелин, АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

28 ноября (четверг)

«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.

Путь регионов. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

«Тюмень» — «Краснодар»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Евгений Галимов; инспектор — Сергей Зуев.

«Шинник» — «Акрон»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья — Николай Волошин; инспектор — Юрий Баскаков.

27 ноября (среда)

«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья — Михаил Черемных; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.

Кубок России
Сергей Иванов (судья)
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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