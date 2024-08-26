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Судейство

Сегодня, 20:10

Арбитр Турбин установит рекорд России: три матча за три дня

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитр Евгений Турбин на этой неделе установит рекорд, проведя три матча в течение трех дней. Сегодня вечером он работает как ассистент видеоарбитра (АВАР) на матче 7-го тура первой лиги «Родина» — «Ротор». На этой игре проходит тестирование системы ВАР в первенстве России.

Во вторник Турбин будет в роли ВАР помогать судье Егору Егорову в ходе игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

А в среду он снова приедет в ВАР-центр и уже как АВАР приступит к работе на кубковой игре «Динамо» — «Крылья Советов».

Евгений Турбин
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