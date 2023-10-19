«Арсенал» сыграет с «Родиной» в Кубке России 19 октября

Тульский «Арсенал» сыграет с «Родиной» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 19 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Родина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В истории личных встреч команды встречались лишь дважды. Московский клуб одержал одну победу — 3:2. Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

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