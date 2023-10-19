Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:30

«Арсенал» — «Родина»: прямая трансляция матча Кубка России

«Арсенал» сыграет с «Родиной» в Кубке России 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Коротков (ФК «Арсенал»).
Фото ФК «Арсенал»
Telegram Дзен

Тульский «Арсенал» сыграет с «Родиной» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 19 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Родина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В истории личных встреч команды встречались лишь дважды. Московский клуб одержал одну победу — 3:2. Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
19 окт, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Родина

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

Футбол
Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
0
Читайте также
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС рассказали о работе над повышением интереса к FONBET Кубку России

«Акрон» разгромил «Шинник» в FONBET Кубке России