Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 21:06

«Арсенал» — «Родина»: в пользу туляков не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На 67-й минуте матча 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» — «Родина» (1:2) арбитр Герман Коваленко при счете 1:1 не увидел контакт мяча с правой рукой Александра Клещенко и ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде после удара Владислава Пантелеева, как видно на повторах, защитник «Родины» действительно отставил руку назад и сыграл ей в мяч, изменив траекторию его полета. Тульские футболисты попытались убедить судью, что нарушены правила, но тот воздержался от назначения 11-метрового удара.

Видеоассистенты на игре в Туле не работали. Местная команда в итоге проиграла.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
2
0
Читайте также
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Родина» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в FONBET Кубке России
Министр спорта Татарстана Леонов — о возможном проведении финала FONBET Кубка России: «Мы за любой кипиш»
«Акрон» — «Шинник»: видеообзор матча FONBET Кубка России
«Акрон» разгромил «Шинник» в FONBET Кубке России
В РФС рассказали о работе над повышением интереса к FONBET Кубку России
«Акрон» — «Шинник»: прямая трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министр спорта Татарстана Леонов — о возможном проведении финала FONBET Кубка России: «Мы за любой кипиш»