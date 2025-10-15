«Арсенал» и «Сокол» встретятся в рамках 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 в среду, 15 октября. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября, 19:30. Арсенал (Тула)

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Сокол» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 19.25 мск.

«Арсенал» на предыдущей стадии обыграла нижегородскую «Волну» (3:0), а «Сокол» выбил «Broke Boys» (2:0).