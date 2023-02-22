Аршавин считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» состоится

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Все будет зависеть от решения двух команд. Как правило, обычно никто не хочет переноса на другую дату, и матчи проводятся. Не имеет значения, -14 или -15 градусов покажет термометр. Многое зависит от ветра, будет он или нет. Мне кажется, что команды согласятся играть. Думаю, дерби все-таки состоится», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».