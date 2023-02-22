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Кубок России

22 февраля, 22:55

Артем Дзюба: «Следующий матч со «Спартаком» будет хороший»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался об игре.

— Рад вернуться, прекрасная атмосфера. Потрясающее поле к этому времени года. Видно, что агроном большой профессионал. Первый тайм не очень понравился, скомканно, нервозно, второй тайм хороший в нашем исполнении, мы были лучше. И физически были готовы лучше, мне показалось, очень много моментов. В моем первом моменте не повезло, а гол у Маги забрали. Причем так красиво забил, изящно. Такие вещи надо засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного, следующий матч со «Спартаком» будет хороший. Второй тайм за нами и это приятное ощущение.

— Партнеры сказали, что вы обещали забить в ответной игре.

— Если сказали, то пусть будет так. Обещаю? Я задолжал, буду играть на команду, я командный игрок. Хотел забить гол. Был рад, когда Магкеев отличился. Важно не самому забить, главное полезно играть на команду.

Единственный гол в матче FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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