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Кубок России

Сегодня, 18:43

Артем Дзюба в составе «Локомотива» приехал на матч FONBET Кубка России против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий Артем Дзюба в составе «Локомотива» приехал на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

Футболист проследовал в раздевалку вместе с одноклубниками и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он покинул команду в июле 2015 года. После этого он выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».

8 февраля 34-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля и начнется в 20.00 (мск).

Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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