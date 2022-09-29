Карпукас после победы над «Химками»: «Не могу сказать, что мы сейчас выдадим серию и будем всех выносить»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Химок» (5:0).

— Перерыв на сборные помог «Локомотиву» перезагрузиться?

— Не будем делать какие-то выводы. Это первая игра, причем не с самым топовым соперником. Не могу сказать, что мы сейчас выдадим серию, будем всех выносить. Идем от игры к игре. Сейчас никаких выводов, никаких лозунгов.

«Локомотив» набрал 5 очков и занимает третье место в группе А, «Химки» — четвертые (1 очко).