Арутюнянц рассказал, что ему всегда нравится игра «Ростова»

Сегодня, 15:00
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«У «Ростова» против «Спартака» получились два разных тайма? После игры сложно говорить, тренерский штаб должен делать разбор матчей. Я думаю, что красно-белые вышли по-своему, мы — по-своему. Мне всегда нравится игра «Ростова», — заявил Арутюнянц «РБ Спорт».
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2