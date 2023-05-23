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Сегодня, 00:55

Арутюнянц высказался о новом формате FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о новом формате FONBET Кубка России, в котором турнир проходит в этом сезоне.

«Я не поддерживаю большое число реформ. Я за стабильность. Если есть стабильный чемпионат, то он должен оставаться таким. Сделали они Кубок в таком формате, пускай он хотя бы 5 лет ближайшие будет таким, чтобы клубы могли спланировать свои тренировочные графики, занятия. В плане финансов, да, этот Кубок намного привлекательнее, чем прошлый», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и путь Регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

«Ростов» дошел до полуфинала Пути регионов Кубка России, где уступил «Краснодару» (1:1, пенальти 5:3).

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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