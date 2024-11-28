Балахнин считает, что «Ростову» будет непросто выиграть Кубок России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы ростовчан выиграть FONBET Кубок России в нынешнем сезоне.

«Отлично, если «Ростов» хочет выиграть кубок России. Никто не может сказать, произойдет ли это. «Ростову» надо в каждой игре доказывать, что они могут выиграть Кубок, но это будет непросто сделать. В Кубке России все может быть. Если честно говорить, то «Ростов» последняя команда в этой четверке: по уровню футболистов, по финансированию. Но это еще ни о чем не говорит», — сказал Балахнин «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где может сыграть с «Зенитом», ЦСКА и победителем пары «Динамо» — «Локомотив».