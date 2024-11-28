Балахнин считает, что Станкович ошибся с выбором состава на матч с «Ростовом»

Сегодня, 15:32
Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» (1:2) в ответном матче FONBET Кубка России.
«Когда я увидел состав «Спартака» на ответный матч, меня итог точно не удивил. Станкович использовал большую ротацию, дав отдохнуть лидерам. Но во втором тайме их пришлось выпускать. И тогда игра команды изменилась. Разница между двумя таймами была огромная. Поэтому считаю, что тренерский штаб москвичей ошибся с выбором состава на игру. Претензии к Станковичу все равно есть. Ведь это он выстраивает игру команды, стратегию на матч. А мы видели проблемы с этим. Практически первая атака у ворот «Спартака» была голевая. Была также невыстроенность при стандартных моментах», — рассказал Балахнин «Евро-Футбол.Ру».
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2