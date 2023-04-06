Балахнин считает, что у «Краснодара» хорошие шансы обыграть «Ростов» в Кубке России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своих ожиданиях от матча сине-желтых с «Краснодаром» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«У «Краснодара» и «Ростова» давнее соперничество, очень интересное, всегда с голами и с интригой. Но «Краснодару» тяжело бороться за медали, и у них очень хорошие шансы добиться чего-то в Кубке — даже титула, чего ни разу не было. Так что, наверное, «Краснодар» на это бросит больше сил, ему нужнее, чем «Ростову». К тому же игра домашняя. Мне кажется, краснодарцы должны выглядеть предпочтительнее», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» пройдет в четверг, 6 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.