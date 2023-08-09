Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:05

Балахнин: «Зрелищная была игра между «Спартаком» и «Пари НН»! Все было в этом матче»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«Зрелищная была игра! Динамичная! Все было в этом матче, тем он и интереснее! Поэтому с точки зрения зрителя получился великолепный матч!
Играли все-таки вторые составы, несыгранность просто бросалась в глаза. Вышли молодые ребята, которые давно не выходили на поле. Конечно, нет той слаженности, которая должна быть», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru

После этой встречи «Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка).

В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо», а клуб из Нижнего Новгорода — с «Краснодаром».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11050853-balahnin-vyskazalsya-o-golevoj-feerii-v-matche-spartaka-i-pari-nn-v-kubke-rossii.html#
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Костомарову установили новые протезы для бега
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Александров объяснил, что после гола «Спартаку» показал «горячую руку» Хардена
Кавазашвили: «Юран в матче против «Спартака» показал свою зрелость во всем — как тренер и стратег»
Ледяхов: «Промес в очередной раз подтвердил, что он лидер «Спартака»
Тихонов назвал сумасшедшим матч «Спартак» — «Пари НН»
Классен — о новичке «Спартака» Рябчуке: «Хорошо приняли его в команде. Качественный футболист»
Умяров отметит с командой 100 матчей за «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов назвал сумасшедшим матч «Спартак» — «Пари НН»

Семин — о матче «Спартака» с «Пари НН»: «Команды не лучшим образом играли в обороне»