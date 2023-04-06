Балахнин заявил, что ему не нравится текущий формат Кубка России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о текущем формате FONBET Кубка России.

«Мне кажется, немного пропал тот кубковый романтизм, где последняя игра — действительно последняя, надо играть сегодня и сейчас. А тут — ты проиграл, потом можешь еще проиграть и все равно не вылетаешь. Это больше похоже на какой-то замысловатый чемпионат. Мне не нравится, если быть откровенным», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.