Балахнин заявил, что у «Ростова» ничего не получилось в матче с «Уралом»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (1:2, 2:3 — общий счет).

«У «Ростова» ничего не получилось сегодня. Не знаю, по каким причинам. Во втором тайме команда упростила игру, начала играть в простой навал. Игра читалась, но индивидуально у футболистов ничего не получалось. Много факторов можно найти, почему «Ростов» так плохо сыграл в двух матчах кубка: поля, погода. Еще есть время подготовиться к возобновлению чемпионата. Это было ожидаемо, что «Ростов» будет так играть. Команда ограничена в игровом ресурсе, нет футболистов для усиления состава. Игра у «Ростова» изменится по ходу сезона», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В составе команды Карпина единственный гол в матче FONBET Кубка России забил с пенальти защитник Максим Осипенко. За «Урал» отличились Андрей Егорычев и Рай Влут.