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Кубок России

Сегодня, 09:16

Бальбуэна — о моменте с Соболевым: «Не было никаких инцидентов. Нормальная игра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу эпизода с отмашкой в борьбе с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

Во втором тайме Бальбуэна в штрафной бело?голубых попал Соболеву рукой по лицу, но главный арбитр матча Алексей Сухой не стал назначать пенальти.

— Вопрос про инцидент с Соболевым...

— Там не было никаких инцидентов.

— Как вы можете оценить этот эпизод?

— Нормальная игра.

— Многие говорят о том, что там должен был быть пенальти

— Нет, обычная игра.

«Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:0) и стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Александр Соболев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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