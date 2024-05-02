Бальбуэна — о вылете из Кубка: «Спартаку» повезло в ситуациях, когда были забиты мячи»

Защитник «Динамо «Фабиан Бальбуэна в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:2).

«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. «Спартаку» повезло в тех ситуациях, когда были забиты их мячи. Так или иначе они были более эффективны, чем мы. В этом и разница. Это футбол. Если ты хочешь выигрывать, надо забивать, чего мы не смогли сделать», — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:0) и стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.