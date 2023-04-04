Бальде прокомментировал дебютный гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о своем дебютном голе за красно-белых в ответном матче против «Урала» (1:2) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Поздравляю с первым голом за «Спартак», но что можете сказать по игре? Что не получилось?

— Не могу сказать, что полностью счастлив, потому что команда проиграла. Моя задача помогать команде голами. Главное, чтобы «Спартак» побеждал. Но, тем не менее, я горжусь командой, мы здорово бились, были моменты. Может быть, не хватало удачи.

— Как команда отреагировала на поражение? У «Спартака» теперь нет права на ошибку.

— Конечно, мы не закончили. Мы будем биться дальше, использовать свои шансы и играть так, как должен играть «Спартак».

— Вы поняли формат FONBET Кубка России?

— Да. Впервые сталкиваюсь с таким форматом. Первый опыт для меня, в Италии нет такого формата. Есть шанс продолжить. «Спартак» большой клуб, он должен биться, он должен выигрывать.

Сенегалец перебрался в «Спартак» в августе прошлого года. С того момента он провел 6 матчей за клуб, в которых отличился одним забитым голом.