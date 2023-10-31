Сегодня «Балтика» в Калининграде сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник. Встреча пройдет 31 октября на «Ростех Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по подписке, начиная с 20.30 мск. «Матч ТВ» бесплатно покажет игру в 21.30.

Следите за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Ахмат» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» тренера Мирослава Ромащенко с 7 баллами занимает третье место. Команда Сергея Игнашевича располагается на второй строчке с 9 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».