31 октября «Балтика» в Калининграде дома сыграет против «Ахмата» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет во вторник на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет смотреть бесплатно на канале «Матч ТВ», начиная с 21.30 мск. По платной подписке телеканал «Матч Премьер» проведет прямой эфир встречи, начало — в 20.25.

Следите за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ахмат» с помощью матч-центра «СЭ».

«Балтика» с 9 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С. Грозненцы с 7 баллами занимают третье место.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».