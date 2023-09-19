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Сегодня, 17:59

«Балтика» — «Крылья Советов»: Писарский забил впервые за полгода

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» — 1:0.

Форвард отличился на 38-й минуте встречи. Этот гол стал для Писарского первым в сезоне-2023/24 и первым за последние полгода. В предыдущий раз нападающий забивал 15 марта 2023 года в игре Кубка страны против ЦСКА (2:2).

Теперь на счету Писарского 4 гола за «Крылья Советов» в 20 матчах, он выступает за самарцев с января 2023 года. При этом все голы за команду 27-летний россиянин забил в Кубке России — за 13 матчей в РПЛ в составе «Крыльев» он не поразил ворота ни разу.

Кубок России. Группа C
19 сент, 17:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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