«Балтика» — «Крылья Советов»: Писарский забил впервые за полгода

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» — 1:0.

Форвард отличился на 38-й минуте встречи. Этот гол стал для Писарского первым в сезоне-2023/24 и первым за последние полгода. В предыдущий раз нападающий забивал 15 марта 2023 года в игре Кубка страны против ЦСКА (2:2).

Теперь на счету Писарского 4 гола за «Крылья Советов» в 20 матчах, он выступает за самарцев с января 2023 года. При этом все голы за команду 27-летний россиянин забил в Кубке России — за 13 матчей в РПЛ в составе «Крыльев» он не поразил ворота ни разу.