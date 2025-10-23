Видео
Футбол
FONBET Кубок России

23 октября, 19:30

«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Балтика» и «Локомотив» встретятся на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Балтика» и «Локомотив» встретятся в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив». В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
23 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Локомотив

«Локомотив» набрал 10 очков в 5 турах группового этапа Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» набрала 5 очков и сыграет в Пути регионов.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
