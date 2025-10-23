«Балтика» и «Локомотив» встретятся в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив». В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

23 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

«Локомотив» набрал 10 очков в 5 турах группового этапа Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» набрала 5 очков и сыграет в Пути регионов.