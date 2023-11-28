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Сегодня, 17:15

«Балтика» — «Локомотив»: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Балтика» встретится с «Локомотивом» в матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России 28 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Календарь и результаты предыдущих игр смотрите в разделе турнира на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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