«Балтика» встретится с «Локомотивом» в матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России 28 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Календарь и результаты предыдущих игр смотрите в разделе турнира на сайте «СЭ».

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