«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России, судья отменил три гола калининградцев

«Локомотив» на выезде победил «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. У гостей голы забили Владислав Сарвели и Артем Тимофеев. Два результативных паса сделал Зелимхан Бакаев. У хозяев отметился Кирилл Степанов. Три гола калининградцев были отменены после вмешательства ВАР. На 10-й минуте главный арбитр Павел Шадыханов отменил взятие ворот железнодорожников из-за офсайда, на 12-й минуте — из-за фола в атаке, на 52-й минуте — снова из-за положения вне игры. «Локомотив» набрал 13 очков и занял второе место в группе D. Московский клуб вышел в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и встретится со «Спартаком». «Балтика» с 5 очками стала третьей в группе D. Калининградцы в первом этапе 1/4 финала Пути регионов сыграют против победителя матча «Торпедо» — «Кубань-Холдинг». «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив». FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

23 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

ONIKAN2013 Отвечаю тебе, гавно, в интернете последний раз. Остальное- при личной встрече, подвижки уже есть, как бы ты не гасился. Сойдёмся, взгляну в твои трусливые глазёнки, Чемпион Московской Области. 02.11.2025

Petr Bitkin Я был против :) 30.10.2025

Petr Bitkin Я прОклял всех соперников ЦСКА. Сознавая, что это проклятие доставит мне много непрятностей в моей оставшейся жизни здесь :) 30.10.2025

Максим Черный аааа вонючая паравозина.... 24.10.2025

Максим Черный ну че, пиз...бол-"талалайка", что теперь скажешь? а то пенальти-пенальти.... получи и распишись.... вот так они, уки, с 93го года всех давят - Океан, Луч, Томь, Амкар.... список долгий... и ты еще свое не получил.... вот, "подонок", со своей сраной Балтикой вылез...... (большая часть текста -контест.. кто надо, тот поймет...) 24.10.2025

SuperDennis Ivan Jackson? Ты ли? Что за 100 грамм скобок??? 24.10.2025

serZheo Два микроофсайда и опасная игра, которую в центре поля даже штрафной бы не поставили. Спасибо ВАР... 24.10.2025

_моро до чего же хова тупой) но шизофрения все оправдывает, даже то, что ссытся ехать свою родину защищать) 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ты кому грозишь, обмылок? Совсем берега попутал . Я таких как ты взводами под нарами , бушлатом , гонял.)) 24.10.2025

сергей карасёв балтика какая-то ужаленая...зачем столько беготни в бессмысленном матче...локо обыграл на классе... 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах ты мой сладенький пиит! Топотун тебе на ночь! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Запомни Красс, Армия и желдорвойска за Хову! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Он поехал в Красное и Белое закупаться и лечить раны! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Так и есть, Газпром пытается выставить Локомотив в невыгодном свете! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ты бандерлог и укроскотина! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Запомните дрищщи истину мира - ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я вас всех за Хову буду больно бить! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я люблю Хову и Локо! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Не трожьте моего кентуху. Он против Зенита и Спартака! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Сам верховный болеет за Локомотив, поэтому его тянут за уши к чемпионству и Кубку! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Хова купил матч! 24.10.2025

bvp Футбол Балтики эффективен только с говномячами Деспорт, поэтому все успехи только в чемпионате. 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Правильно Талалаев сказал, Локо не может, судья на Варе поможет! Позорище! 24.10.2025

vladmad_75 Матч конечно получился огненным. По поводу отмененных голов конечно есть вопросы по второму голу. Но всё это судейка компенсировал 6(!!!) ЖК Локо. Чтобы спартачам было не напряжно, так что ли? 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Балтика была более достойна победы, но вмешался разоблачитель Газпрома - Хова купил судей и они отменили голы Балтики и сделали победителей Локомотив! 24.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Интересно послушать Таталалалалалалалашечку! 24.10.2025

Симон Вирсаладзе Талалаев, перелогиньтесь 24.10.2025

hovawart645 А Сухина что, дурак?! Вот уж точно - кучка идиотов в вашей секте. 24.10.2025

igor1972 тебя петушок опущенный, я только чморить буду, убогий.. всю твою недолгую оставшуюся жизнь)). 24.10.2025

igor1972 петух обоссанный, ты еще живой)). Старый пердун, писать научился)). Адресок своего курятника не подскажешь, ссыкло помоечное?)) 24.10.2025

ONIKAN2013 Хохлошлюха учит, как писать по-русски? 24.10.2025

ONIKAN2013 Параноики- они настойчивые. 24.10.2025

ONIKAN2013 Хохлошлюха, ты опять вылезло? Вали на хохляцкие СМИ, там много объектов для подлизывания. 24.10.2025

shpasic Гинер купил ничего не значащий матч? он-то не дурак. 24.10.2025

100 грамм скобок вар это инструмент ))) не может же шприц виноватым быть что кого то не так лечат ))) 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Все. И пенальти не поставили. 24.10.2025

serZheo Это бинго )) 24.10.2025

yelnikoff1 Локо, думаю, пофиг - из основы в матче с армейцами, один Пруцев был 24.10.2025

yelnikoff1 какой из голов отменен не верно? 24.10.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin И вот уже нас тянут, как "Спартак"! (Ну, не за яйца - ибо проводницы!) Плевать, что матч не только для парняг - Для всех ваще галимый порожняк! Но чем не повод в поросячий визг напиться?!! 24.10.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin И вот уже нас тянут, как "Спартак"! (Ну, не за яйца - ибо проводницы!) Плевать, что матч не только для парняг - Для всех ваще галимый порожняк! Но чем не повод в поросячий визг напиться?!! 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Хова , успокойся . Газовая Гидра сегодня за Локомотив была . Успокойся , махни стакан и иди спать . Тебе уже постелили , на коврике . У двери.)) 24.10.2025

hovawart645 Ну так три гола отменили - а им главное повод отвести от себя подозрения в админресурсе. Короче, громко снова кричат "воры!"))) 24.10.2025

hovawart645 Этот матч не имел никакого турнирного значения! НИКАКОГО! Поэтому - нас-рать. Дошло? Тем более играл второй состав, 4 игрока были более-менее из основы. 24.10.2025

igor1972 прикольно ты слово "неужто" написал). Или это по слогам?)) 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака И я тебе верю. Особо тебе бы было насрать , если бы у Локо отменили 3 гола , и он бы проиграл.))) 24.10.2025

igor1972 Локомотив с победой! Размяли второй состав, протестили. А питерские то чего в комментах пованивают))? По привычке?)) 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ты просто боишься что тебя .издить будут на работе.)) 24.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака У нас и раньше были эмоции , еще тогда когда Локомотив был пустым местом в футболе. Мы Спартак не любили.)) 24.10.2025

hovawart645 Да стебусь я. Только и всего. 23.10.2025

Gene63 По афише - никому не нужный матч, по факту - матч-огонь. По игре 4:2, по факту 1:2. Игра без пауз, борьба до конца, 8 карточек. Спасибо за Футбол! 23.10.2025

hovawart645 Не, это Гинер все купил. 23.10.2025

hovawart645 Ну, хоть какие то настоящие эмоции появились в вашем блёклом, никчемном существовании, секта!))) 23.10.2025

shpasic Сухина - лучший!) 23.10.2025

hovawart645 А я вот с всегда теперь за Спартак болею в матчах с вами. И вообще за любую команду, кроме ваших фармов. 23.10.2025

Андрей Недобрый Так вот оказывается в какие паблики СЭ массово ушли люди ,которые семь лет были недовольны судейством в матчах Зенита.. 23.10.2025

hovawart645 Как же тебе хочется, что бы меня плющило) Да нас-рать! И на ваших судей, и на результат этого ненужного матча. Ну тупые-е-е...))) 23.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Да , Хова сделал практически невозможное . добился того что практически ни кому не интересный Локомотив , начали ненавидеть.)) 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Первый раз в жизни буду болеть за Спартак в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу! 23.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Умнейший человек , хоть и лимита .)) 23.10.2025

Iron Cross Сейчас опять напишет, это админресурс Газпрома подкупил судью в пользу Локомотива! 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Не уж то времена Сухины вернулись? 23.10.2025

hovawart645 Блаженны верующие... 23.10.2025

KM0673 Я просто плачу той же монетой, вот и все))) Могу еще добавить, оба гола паровозных забиты после нарушения правил. Каких? Да не важно) 23.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Уххх как Хову плющит и колбасит..))) 23.10.2025

hovawart645 Для тебя все роса, щёчечник))) 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Хватит блажить. Наберись силы воли на стоп-кран нажать. С кем ты пикируешься, задай себе вопрос. 23.10.2025

hovawart645 Ну вот хоть одна здравая мысль. Просто им надо кричать на любые подозрения, просто что бы отводить от своего Зенита праведный гнев людей. Поэтому они и ищут щепки в чужих глазах. 23.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Вот искенне плюсую.)) 23.10.2025

Gordon Причём тут игра "Балтики" с "Локомотивом" и какие-то мажоры с подозрениями? :))))))) Мне, несмотря на позор в хоккее, начинает нравится этот вечер:))))) 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Завтра он снова с карточками на главной будет маньячить... 23.10.2025

hovawart645 А это тут при чём? Я что ли беседы свожу к вашим любимым темам? Вы тут быдлота главная, всегда отличаетесь хамством и тупизной. 23.10.2025

Lars Berger Балтийцы - молодцы. 23.10.2025

Gordon Какой ещё админресурс на товарищеской игре полудублей? :))))) 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Тренировка с повышенной ответственностью. 23.10.2025

Gordon Хов, у меня и мозги на месте, и знание Правил игры ;-) А у любителя круглосуточно заговоры вскрывать - большой вопрос по обоим пунктам:)) 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга В зеркало посмотри,ущербный! 23.10.2025

hovawart645 Сам мозги включи уже))) 23.10.2025

Gordon Угомонись уже :))))) 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Министр спорта тебе продырявил все твои четыре очка? Сочувствую! 23.10.2025

hovawart645 Мля, какой же у вас талант, все сводить с своим главным темам в жизни - гомомятина и дерьмо. Культурная столица... Вот правда, у меня от вас испанский стыд. 23.10.2025

Gordon Талалаев, залогиньтесь:) 23.10.2025

Gordon 44, Хова, у вас украли, а в прошлом году 144 :))))/ 23.10.2025

Gordon Ещё один :)))) То есть такой вариант, при котором голы забиты не по Правилам, не канает, а нахрен никому не нужный матч с работой с судьями - это точно? :))) 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга А что? Дегтярев тебе все твои четыре очка продырявил? Позорище! 23.10.2025

hovawart645 4 очка верните, ироды-подонки! Достали со своим админресурсом и мутным судейством Дюкова-Мажича. 23.10.2025

Gordon Это истерия Талалаева - позорище. 23.10.2025

Gordon Талалаев уже закатил истерику? 23.10.2025

Игорь Малышев В нашем случае судье ничего не угрожает. Вот если бы Локомотиву три гола отменили... 23.10.2025

hovawart645 Хорош тут шапито устраивать. Громко кричите про вора!))) Админресурс в матче, где нет смысла?! Ну ты тупой. Вы с Крассом точно "тупой и тупее"...))) 4 очка верните, подонки, сектанты! На все готовы, лишь бы от своих потешных мажоров отводить подозрения. 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Талалаев на послематчевом интервью всё правильно сказал! Победа Локомотива - Позорище!!! 23.10.2025

Sergey Sparker Это какой то позор! Судейство в этом сезоне пробивает одно дно за другим! 23.10.2025

NapoliFC Правильное судейство решает! 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Ховард номерной, что скажешь по поводу Админресурса "самой российской команды"? Позорище! Обраточка пошла?... Куда ты засунул свой язык после такой "победы"? Дягтереву ? 23.10.2025

hovawart645 Это где? Я сегодня был занят, вот только в футболу, к середине первого освободился. 23.10.2025

инок Странно, что в футболе нет правила, что 3 гола с нарушениями - это 1 реальный. Тогда бы Балтика всех победила.)) 23.10.2025

hovawart645 Ты сам кто? Баклан? Ну и смысл какой был "работать с судьями"? У нас нагло украли 4 очка! В чемпионате! А этот матч - вообще ни к селу, ни к городу. 23.10.2025

SuperDennis Хова, как мне тебя не хватало на трансухе, почему ты туда не ходишь? Ты по веткам всё шаришься? 23.10.2025

hovawart645 Абсолютно ненужный матч, спасибо составителям регламента Кубка. Поиграл второй состав. Ну и выстрелили палка раз в год - забил Сарвели. Боюсь, что теперь этого кривоногого продлят ещё лет на 5 и будем с ним мучаться и дальше... Нефтяным 4 отменяли, так что Балтика не лидер) 23.10.2025

KM0673 Какая образцовая работа с судьями. Правда, проводницы) Так и чемпионами можно стать))) 23.10.2025

SuperDennis Михал Михалыч, ты не по годам взросл! И мемом стал не каждый тренер ко твоим годам! 23.10.2025

GeoMaS В этом сезоне в первом туре РПЛ не засчитали четыре спартаковских гола 23.10.2025

SuperDennis "Отличное образцовое судейство, даже и придраться не к чему", - выматерился грубейшими словами Бобров и пошел спать... 23.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Фетиш Дегтярева победил славных независимых Балтийцев! Теперь стала понятна задача, которую поставило перед судьями Министерство Спорта! 23.10.2025

Lars Berger Результат - не по делу. "Балтика" была лучше. При всём Уважении к "Локомотиву", эта победа - незаслуженна. Симпатизирую "Балтике", самой необычной команде нашего Футбола на данный момент. 23.10.2025

Жорик Хоромзунов Там Васька 4 гола спартачей отменил, за это его на полиграф сослали) 23.10.2025

Alexas-039 ого а там сколько было? в этом году или прошлом? чьи голы не засчитали? 23.10.2025

Жорик Хоромзунов Судье лучше не появляться больше в Калининграде, будут бить аккуратно но сильно! Локо с победой, молодёжь у них неплохая 23.10.2025

diskmen Балтика очень хотела победить,но VAR был против 23.10.2025

Alexas-039 4-2 ))) 23.10.2025