23 октября, 23:00

«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России, судья отменил три гола калининградцев

Руслан Минаев
Футболисты «Локомотива» празднуют гол в ворота «Балтики».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» на выезде победил «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У гостей голы забили Владислав Сарвели и Артем Тимофеев. Два результативных паса сделал Зелимхан Бакаев. У хозяев отметился Кирилл Степанов.

Три гола калининградцев были отменены после вмешательства ВАР. На 10-й минуте главный арбитр Павел Шадыханов отменил взятие ворот железнодорожников из-за офсайда, на 12-й минуте — из-за фола в атаке, на 52-й минуте — снова из-за положения вне игры.

«Локомотив» набрал 13 очков и занял второе место в группе D. Московский клуб вышел в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и встретится со «Спартаком».

«Балтика» с 5 очками стала третьей в группе D. Калининградцы в первом этапе 1/4 финала Пути регионов сыграют против победителя матча «Торпедо» — «Кубань-Холдинг».

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
23 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Локомотив
116

  • ONIKAN2013

    Отвечаю тебе, гавно, в интернете последний раз. Остальное- при личной встрече, подвижки уже есть, как бы ты не гасился. Сойдёмся, взгляну в твои трусливые глазёнки, Чемпион Московской Области.

    02.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я был против :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Я прОклял всех соперников ЦСКА. Сознавая, что это проклятие доставит мне много непрятностей в моей оставшейся жизни здесь :)

    30.10.2025

  • Максим Черный

    аааа вонючая паравозина....

    24.10.2025

  • Максим Черный

    ну че, пиз...бол-"талалайка", что теперь скажешь? а то пенальти-пенальти.... получи и распишись.... вот так они, уки, с 93го года всех давят - Океан, Луч, Томь, Амкар.... список долгий... и ты еще свое не получил.... вот, "подонок", со своей сраной Балтикой вылез...... (большая часть текста -контест.. кто надо, тот поймет...)

    24.10.2025

  • SuperDennis

    Ivan Jackson? Ты ли? Что за 100 грамм скобок???

    24.10.2025

  • serZheo

    Два микроофсайда и опасная игра, которую в центре поля даже штрафной бы не поставили. Спасибо ВАР...

    24.10.2025

  • _моро

    до чего же хова тупой) но шизофрения все оправдывает, даже то, что ссытся ехать свою родину защищать)

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ты кому грозишь, обмылок? Совсем берега попутал . Я таких как ты взводами под нарами , бушлатом , гонял.))

    24.10.2025

  • сергей карасёв

    балтика какая-то ужаленая...зачем столько беготни в бессмысленном матче...локо обыграл на классе...

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой сладенький пиит! Топотун тебе на ночь!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Запомни Красс, Армия и желдорвойска за Хову!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он поехал в Красное и Белое закупаться и лечить раны!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Так и есть, Газпром пытается выставить Локомотив в невыгодном свете!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты бандерлог и укроскотина!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Запомните дрищщи истину мира - ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я вас всех за Хову буду больно бить!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я люблю Хову и Локо!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не трожьте моего кентуху. Он против Зенита и Спартака!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сам верховный болеет за Локомотив, поэтому его тянут за уши к чемпионству и Кубку!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Хова купил матч!

    24.10.2025

  • bvp

    Футбол Балтики эффективен только с говномячами Деспорт, поэтому все успехи только в чемпионате.

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Правильно Талалаев сказал, Локо не может, судья на Варе поможет! Позорище!

    24.10.2025

  • vladmad_75

    Матч конечно получился огненным. По поводу отмененных голов конечно есть вопросы по второму голу. Но всё это судейка компенсировал 6(!!!) ЖК Локо. Чтобы спартачам было не напряжно, так что ли?

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Балтика была более достойна победы, но вмешался разоблачитель Газпрома - Хова купил судей и они отменили голы Балтики и сделали победителей Локомотив!

    24.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Интересно послушать Таталалалалалалалашечку!

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Талалаев, перелогиньтесь

    24.10.2025

  • hovawart645

    А Сухина что, дурак?! Вот уж точно - кучка идиотов в вашей секте.

    24.10.2025

  • igor1972

    тебя петушок опущенный, я только чморить буду, убогий.. всю твою недолгую оставшуюся жизнь)).

    24.10.2025

  • igor1972

    петух обоссанный, ты еще живой)). Старый пердун, писать научился)). Адресок своего курятника не подскажешь, ссыкло помоечное?))

    24.10.2025

  • ONIKAN2013

    Хохлошлюха учит, как писать по-русски?

    24.10.2025

  • ONIKAN2013

    Параноики- они настойчивые.

    24.10.2025

  • ONIKAN2013

    Хохлошлюха, ты опять вылезло? Вали на хохляцкие СМИ, там много объектов для подлизывания.

    24.10.2025

  • shpasic

    Гинер купил ничего не значащий матч? он-то не дурак.

    24.10.2025

  • 100 грамм скобок

    вар это инструмент ))) не может же шприц виноватым быть что кого то не так лечат )))

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Все. И пенальти не поставили.

    24.10.2025

  • serZheo

    Это бинго ))

    24.10.2025

  • yelnikoff1

    Локо, думаю, пофиг - из основы в матче с армейцами, один Пруцев был

    24.10.2025

  • yelnikoff1

    какой из голов отменен не верно?

    24.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    И вот уже нас тянут, как "Спартак"! (Ну, не за яйца - ибо проводницы!) Плевать, что матч не только для парняг - Для всех ваще галимый порожняк! Но чем не повод в поросячий визг напиться?!!

    24.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    И вот уже нас тянут, как "Спартак"! (Ну, не за яйца - ибо проводницы!) Плевать, что матч не только для парняг - Для всех ваще галимый порожняк! Но чем не повод в поросячий визг напиться?!!

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова , успокойся . Газовая Гидра сегодня за Локомотив была . Успокойся , махни стакан и иди спать . Тебе уже постелили , на коврике . У двери.))

    24.10.2025

  • hovawart645

    Ну так три гола отменили - а им главное повод отвести от себя подозрения в админресурсе. Короче, громко снова кричат "воры!")))

    24.10.2025

  • hovawart645

    Этот матч не имел никакого турнирного значения! НИКАКОГО! Поэтому - нас-рать. Дошло? Тем более играл второй состав, 4 игрока были более-менее из основы.

    24.10.2025

  • igor1972

    прикольно ты слово "неужто" написал). Или это по слогам?))

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И я тебе верю. Особо тебе бы было насрать , если бы у Локо отменили 3 гола , и он бы проиграл.)))

    24.10.2025

  • igor1972

    Локомотив с победой! Размяли второй состав, протестили. А питерские то чего в комментах пованивают))? По привычке?))

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ты просто боишься что тебя .издить будут на работе.))

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    У нас и раньше были эмоции , еще тогда когда Локомотив был пустым местом в футболе. Мы Спартак не любили.))

    24.10.2025

  • hovawart645

    Да стебусь я. Только и всего.

    23.10.2025

  • Gene63

    По афише - никому не нужный матч, по факту - матч-огонь. По игре 4:2, по факту 1:2. Игра без пауз, борьба до конца, 8 карточек. Спасибо за Футбол!

    23.10.2025

  • hovawart645

    Не, это Гинер все купил.

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ну, хоть какие то настоящие эмоции появились в вашем блёклом, никчемном существовании, секта!)))

    23.10.2025

  • shpasic

    Сухина - лучший!)

    23.10.2025

  • hovawart645

    А я вот с всегда теперь за Спартак болею в матчах с вами. И вообще за любую команду, кроме ваших фармов.

    23.10.2025

  • Андрей Недобрый

    Так вот оказывается в какие паблики СЭ массово ушли люди ,которые семь лет были недовольны судейством в матчах Зенита..

    23.10.2025

  • hovawart645

    Как же тебе хочется, что бы меня плющило) Да нас-рать! И на ваших судей, и на результат этого ненужного матча. Ну тупые-е-е...)))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , Хова сделал практически невозможное . добился того что практически ни кому не интересный Локомотив , начали ненавидеть.))

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Первый раз в жизни буду болеть за Спартак в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Умнейший человек , хоть и лимита .))

    23.10.2025

  • Iron Cross

    Сейчас опять напишет, это админресурс Газпрома подкупил судью в пользу Локомотива!

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Не уж то времена Сухины вернулись?

    23.10.2025

  • hovawart645

    Блаженны верующие...

    23.10.2025

  • KM0673

    Я просто плачу той же монетой, вот и все))) Могу еще добавить, оба гола паровозных забиты после нарушения правил. Каких? Да не важно)

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Уххх как Хову плющит и колбасит..)))

    23.10.2025

  • hovawart645

    Для тебя все роса, щёчечник)))

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хватит блажить. Наберись силы воли на стоп-кран нажать. С кем ты пикируешься, задай себе вопрос.

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ну вот хоть одна здравая мысль. Просто им надо кричать на любые подозрения, просто что бы отводить от своего Зенита праведный гнев людей. Поэтому они и ищут щепки в чужих глазах.

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот искенне плюсую.))

    23.10.2025

  • Gordon

    Причём тут игра "Балтики" с "Локомотивом" и какие-то мажоры с подозрениями? :))))))) Мне, несмотря на позор в хоккее, начинает нравится этот вечер:)))))

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Завтра он снова с карточками на главной будет маньячить...

    23.10.2025

  • hovawart645

    А это тут при чём? Я что ли беседы свожу к вашим любимым темам? Вы тут быдлота главная, всегда отличаетесь хамством и тупизной.

    23.10.2025

  • Lars Berger

    Балтийцы - молодцы.

    23.10.2025

  • Gordon

    Какой ещё админресурс на товарищеской игре полудублей? :)))))

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тренировка с повышенной ответственностью.

    23.10.2025

  • Gordon

    Хов, у меня и мозги на месте, и знание Правил игры ;-) А у любителя круглосуточно заговоры вскрывать - большой вопрос по обоим пунктам:))

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    В зеркало посмотри,ущербный!

    23.10.2025

  • hovawart645

    Сам мозги включи уже)))

    23.10.2025

  • Gordon

    Угомонись уже :)))))

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Министр спорта тебе продырявил все твои четыре очка? Сочувствую!

    23.10.2025

  • hovawart645

    Мля, какой же у вас талант, все сводить с своим главным темам в жизни - гомомятина и дерьмо. Культурная столица... Вот правда, у меня от вас испанский стыд.

    23.10.2025

  • Gordon

    Талалаев, залогиньтесь:)

    23.10.2025

  • Gordon

    44, Хова, у вас украли, а в прошлом году 144 :))))/

    23.10.2025

  • Gordon

    Ещё один :)))) То есть такой вариант, при котором голы забиты не по Правилам, не канает, а нахрен никому не нужный матч с работой с судьями - это точно? :)))

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    А что? Дегтярев тебе все твои четыре очка продырявил? Позорище!

    23.10.2025

  • hovawart645

    4 очка верните, ироды-подонки! Достали со своим админресурсом и мутным судейством Дюкова-Мажича.

    23.10.2025

  • Gordon

    Это истерия Талалаева - позорище.

    23.10.2025

  • Gordon

    Талалаев уже закатил истерику?

    23.10.2025

  • Игорь Малышев

    В нашем случае судье ничего не угрожает. Вот если бы Локомотиву три гола отменили...

    23.10.2025

  • hovawart645

    Хорош тут шапито устраивать. Громко кричите про вора!))) Админресурс в матче, где нет смысла?! Ну ты тупой. Вы с Крассом точно "тупой и тупее"...))) 4 очка верните, подонки, сектанты! На все готовы, лишь бы от своих потешных мажоров отводить подозрения.

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Талалаев на послематчевом интервью всё правильно сказал! Победа Локомотива - Позорище!!!

    23.10.2025

  • Sergey Sparker

    Это какой то позор! Судейство в этом сезоне пробивает одно дно за другим!

    23.10.2025

  • NapoliFC

    Правильное судейство решает!

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ховард номерной, что скажешь по поводу Админресурса "самой российской команды"? Позорище! Обраточка пошла?... Куда ты засунул свой язык после такой "победы"? Дягтереву ?

    23.10.2025

  • hovawart645

    Это где? Я сегодня был занят, вот только в футболу, к середине первого освободился.

    23.10.2025

  • инок

    Странно, что в футболе нет правила, что 3 гола с нарушениями - это 1 реальный. Тогда бы Балтика всех победила.))

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ты сам кто? Баклан? Ну и смысл какой был "работать с судьями"? У нас нагло украли 4 очка! В чемпионате! А этот матч - вообще ни к селу, ни к городу.

    23.10.2025

  • SuperDennis

    Хова, как мне тебя не хватало на трансухе, почему ты туда не ходишь? Ты по веткам всё шаришься?

    23.10.2025

  • hovawart645

    Абсолютно ненужный матч, спасибо составителям регламента Кубка. Поиграл второй состав. Ну и выстрелили палка раз в год - забил Сарвели. Боюсь, что теперь этого кривоногого продлят ещё лет на 5 и будем с ним мучаться и дальше... Нефтяным 4 отменяли, так что Балтика не лидер)

    23.10.2025

  • KM0673

    Какая образцовая работа с судьями. Правда, проводницы) Так и чемпионами можно стать)))

    23.10.2025

  • SuperDennis

    Михал Михалыч, ты не по годам взросл! И мемом стал не каждый тренер ко твоим годам!

    23.10.2025

  • GeoMaS

    В этом сезоне в первом туре РПЛ не засчитали четыре спартаковских гола

    23.10.2025

  • SuperDennis

    "Отличное образцовое судейство, даже и придраться не к чему", - выматерился грубейшими словами Бобров и пошел спать...

    23.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Фетиш Дегтярева победил славных независимых Балтийцев! Теперь стала понятна задача, которую поставило перед судьями Министерство Спорта!

    23.10.2025

  • Lars Berger

    Результат - не по делу. "Балтика" была лучше. При всём Уважении к "Локомотиву", эта победа - незаслуженна. Симпатизирую "Балтике", самой необычной команде нашего Футбола на данный момент.

    23.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Там Васька 4 гола спартачей отменил, за это его на полиграф сослали)

    23.10.2025

  • Alexas-039

    ого а там сколько было? в этом году или прошлом? чьи голы не засчитали?

    23.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Судье лучше не появляться больше в Калининграде, будут бить аккуратно но сильно! Локо с победой, молодёжь у них неплохая

    23.10.2025

  • diskmen

    Балтика очень хотела победить,но VAR был против

    23.10.2025

  • Alexas-039

    4-2 )))

    23.10.2025

  • GeoMaS

    Конкурс верных и неверных голов. Больше у одной команды не засчитывали только в матче Спартака с Махачкалой в РПЛ. Балтийцы конечно не заслуживали поражения.

    23.10.2025

