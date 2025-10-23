23 октября, 19:54
«Балтика» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 21.00 мск.
«Балтика»: Любаков, Варатынов, Мурид, Ковалев, Андраде, Саусь, Пряхин, Беликов, Обонин, Манелов, Оффор.
Запасные: Кукушкин, Цицилин, Луна, Филин, Гассама, Поспелов, Бевеев, Степанов, Никитин.
«Локомотив»: Лантратов, Рамирес, Погостнов, Морозов, Ненахов, Тимофеев, Пруцев, Сарвели, Пиняев, Бакаев, Комличенко.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Руденко, Салтыков, Годяев, Мялковский.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию кубкового матча «Балтика» — «Локомотив».