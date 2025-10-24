«Балтика» — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка России

«Локомотив» переиграл «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У красно-зеленых забили Владислав Сарвели и Артем Тимофеев. У калининградской команды отличился Кирилл Степанов.

«Локомотив» набрал 13 очков и занял 2-е место в группе D. В 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ железнодорожники встретятся со «Спартаком». «Балтика» с 5 очками стала третьей в группе и в 1/4 финала Пути регионов сыграет против победителя матча «Торпедо» — «Кубань-Холдинг».