«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Балтика» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Календарь и результаты доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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