«Балтика» и «Локомотив» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 21.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

23 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче железнодорожники победили калининградцев со счетом 2:0.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде