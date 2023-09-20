«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка

«Балтика» и «Зенит» точно продолжат кубковый турнир, но могут оказаться, как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов. Калининградцы отправятся в нижнюю сетку, если:

— дважды проиграют в основное время, а «Ахмат» наберет три очка с «Крыльями Советов»;

— дважды проиграют в основное время, «Крылья Советов» наберут шесть очков и превзойдут команду Сергея Игнашевича по разности мячей.

«Зенит» станет третьим, если:

— дважды проиграет в основное время, а «Ахмат» наберет более четырех очков;

— дважды проиграет в основное время, а «Крылья Советов» не потеряют очков;

— наберет одно очко, а «Ахмат» дважды победит в основное время.

У грозненцев и самарцев задача простая — выигрывать оба матча. В плане продолжения выступлений в Кубке очень многое решится в их очной встрече 4 октября.

И В ВП ПП П М О 1. Балтика 4 3 0 0 1 7-4 9 2. Зенит 4 2 1 0 1 6-4 8 3. Ахмат 4 1 0 1 2 6-8 4 4.Крылья Советов 4 1 0 0 3 5-8 3

3 октября. Зенит — Балтика.

4 октября. Крылья Советов — Ахмат.

31 октября. Зенит — Крылья Советов, Балтика — Ахмат.