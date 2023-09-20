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Сегодня, 21:30

«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка

Отдел футбола «СЭ»
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» и «Зенит» точно продолжат кубковый турнир, но могут оказаться, как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов. Калининградцы отправятся в нижнюю сетку, если:

— дважды проиграют в основное время, а «Ахмат» наберет три очка с «Крыльями Советов»;

— дважды проиграют в основное время, «Крылья Советов» наберут шесть очков и превзойдут команду Сергея Игнашевича по разности мячей.

«Зенит» станет третьим, если:

— дважды проиграет в основное время, а «Ахмат» наберет более четырех очков;

— дважды проиграет в основное время, а «Крылья Советов» не потеряют очков;

— наберет одно очко, а «Ахмат» дважды победит в основное время.

У грозненцев и самарцев задача простая — выигрывать оба матча. В плане продолжения выступлений в Кубке очень многое решится в их очной встрече 4 октября.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Балтика

4

3

0

0

1

7-4

9

2. Зенит

4

2

1

0

1

6-4

8

3. Ахмат

4

1

0

1

2

6-8

4

4.Крылья Советов

4

1

0

0

3

5-8

3

3 октября. Зенит — Балтика.
4 октября. Крылья Советов — Ахмат.
31 октября. Зенит — Крылья Советов, Балтика — Ахмат.

ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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0
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