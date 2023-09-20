«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка

Сегодня, 21:30
«Балтика» и «Зенит» точно продолжат кубковый турнир, но могут оказаться, как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов. Калининградцы отправятся в нижнюю сетку, если:
— дважды проиграют в основное время, а «Ахмат» наберет три очка с «Крыльями Советов»;
— дважды проиграют в основное время, «Крылья Советов» наберут шесть очков и превзойдут команду Сергея Игнашевича по разности мячей.
«Зенит» станет третьим, если:
— дважды проиграет в основное время, а «Ахмат» наберет более четырех очков;
— дважды проиграет в основное время, а «Крылья Советов» не потеряют очков;
— наберет одно очко, а «Ахмат» дважды победит в основное время.
У грозненцев и самарцев задача простая — выигрывать оба матча. В плане продолжения выступлений в Кубке очень многое решится в их очной встрече 4 октября.
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Балтика
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
7-4
|
9
|
2. Зенит
|
4
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-4
|
8
|
3. Ахмат
|
4
|
1
|
0
|
1
|
2
|
6-8
|
4
|
4.Крылья Советов
|
4
|
1
|
0
|
0
|
3
|
5-8
|
3
3 октября. Зенит — Балтика.
4 октября. Крылья Советов — Ахмат.
31 октября. Зенит — Крылья Советов, Балтика — Ахмат.