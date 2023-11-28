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Кубок России

Сегодня, 15:05

«Балтика» показала красный мяч, который будет использован на матче с «Локомотивом» в случае снегопада

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Балтика» в своем Telegram-канале опубликовала фотографию красного мяча, который будет использован в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» в случае снегопада.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что на всех четвертьфинальных играх Кубка России будут красные мячи, которыми сыграют в случае снегопада.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет в Калининграде и начнется в 18.15 по московскому времени.

Напомним, что 25 ноября матч 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) проходил при сильном снегопаде с использованием белого мяча с оранжевыми вставками. В лиге заявили, что компания Nike делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют забитый мяч. Соболев показал, что футбол на снегу может быть тонким. Зрителям дали понять: мяч им видеть необязательно

Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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