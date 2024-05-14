«Балтика» — «Спартак»: Бонгонда и Лисакович выйдут в старте, Угальде и Козлов — в запасе

«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра стартует в 20.45 мск. «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович. Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Остойич, Осипов, Маляров, Аванесян, Ковалев, Козлов, Пряхин, Лазарев, Арбузов, Кузьмин. «Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Литвинов, Маслов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов. Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Рябчук, Классен, Тавареш, Умяров, Медина, Мозес, Зиньковский, Угальде. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.