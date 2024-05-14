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Сегодня, 19:50

«Балтика» — «Спартак»: Бонгонда и Лисакович выйдут в старте, Угальде и Козлов — в запасе

Руслан Минаев
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра стартует в 20.45 мск.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Остойич, Осипов, Маляров, Аванесян, Ковалев, Козлов, Пряхин, Лазарев, Арбузов, Кузьмин.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Литвинов, Маслов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Рябчук, Классен, Тавареш, Умяров, Медина, Мозес, Зиньковский, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал
14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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