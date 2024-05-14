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Сегодня, 10:30

«Балтика» — «Спартак»: во сколько начало и где смотреть матч Кубка России

«Балтика» и «Спартак» 14 мая сыграют в матче Кубка России
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» дома в Калининграде примет «Спартак» в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 14 мая. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Балтика» — «Спартак» пройдет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 20.15 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер», начиная с 20.40 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий кубкового противостояния между «Балтикой» и «Спартаком».

Красно-белые в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России прошли «Динамо» (2:0), а калининградцы победили «Ростов» со счетом 1:0.

Победитель пары «Балтика» — «Спартак» сыграет в суперфинале Кубка с лучшим по итогам противостояния ЦСКА — «Зенит».

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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«Балтика» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России