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Сегодня, 20:45

«Балтика» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Балтика» примет «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России 14 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Балтика» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» примет «Спартак» в рамках финала Пути регионов Кубка России во вторник, 14 мая. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене». Начало игры — в 20:45 мск.

Матч «Балтика» — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи Кубка России будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Спартак» в своей истории четырежды брал Кубок России, в последний раз это произошло в 2022 году. «Балтика» никогда ранее не добиралась до решающего матча, который сейчас называется суперфиналом.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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