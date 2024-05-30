«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России 2 июня

«Балтика» 2 июня в Москве сыграет с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

В финале Пути РПЛ Кубка команда Сергея Семака прошла ЦСКА по сумме двух матчей (1:1, пенальти — 5:4). «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича 14 мая обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

Следить за ключевыми событиями суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА. 11 июня 2023 года московские армейцы в финале турнира победили в серии пенальти «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

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