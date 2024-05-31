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Сегодня, 20:52

Хомуха считает, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой» в суперфинале Кубка России

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о суперфинале FONBET Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют против калининградской «Балтики».

«Конечно, «Зенит» — явный фаворит финала. Но «Балтика» приложит максимум усилий, чтобы скрасить сезон, ведь они впервые в истории могут взять титул. Матч будет непростой, но фаворит понятен. Не согласен, что матч может получиться в одни ворота. Если «Балтика» будет играть от обороны в низком блоке, то шанс будет, потому что у «Зенита» всегда возникают серьезные проблемы против таких команд. Оценил бы шанс «Балтики» взять трофей в 30 процентов. Есть еще стандартные положения как шанс, а «Балтика» их хорошо использует. Это одна из угроз для «Зенита», — сказал Хомуха Legalbet.
Суперфинал FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Лужники» 2 июня. Начало игры — в 18:00 мск.

Источник: Legalbet
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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