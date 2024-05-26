«Балтика» встретится с «Зенитом» в финальном матче Кубка России в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Балтика» — «Зенит» можно на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало телеэфира — в 17.00 мск. Также следить за финалом Кубка страны можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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