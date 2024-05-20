«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России-2023/2024 в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА.

Ключевые события встречи суперфинала Кубка России «Зенит» — «Балтика» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры бесплатно пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.

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