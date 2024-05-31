Экс-полузащитник «Зенита» Плетнев уверен, что петербуржцы возьмут Кубок России

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды против «Балтики» в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Однозначно, что «Зенит» должен взять кубок. Конечно, будет непросто — «Балтика» будет делать все возможное для того, чтобы реабилитироваться за неудачу в чемпионате. Но я думаю, что вопрос должен быть снят и кубок будет наш. Чем «Балтика» может удивить «Зенит»? В первую очередь, она может быть очень сильно сверхмотивированной. Ребята будут биться, будут стараться не пропустить, самое главное — пытаться играть на контратаках. Но одной мотивации, я думаю, им вряд ли хватит для того, чтобы победить. Всё-таки «Зенит» — более мастеровитая команда. Поэтому я в полной уверенности, что наши ребята выиграют кубок», — сказал Плетнев Vprognoze.ru.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.