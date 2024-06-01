Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:38

Митрофанов — о cуперфинале Кубка России: «Ждем интересную игру, главное — без травм»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от cуперфинала FONBET Кубка России.

«Это одно из главных событий футбольного сезона. Мне очень обидно за «Балтику», которая весной показывала очень приличную игру и выглядела хорошо. К сожалению, в следующем сезоне [клуб] не примет участия. Но тем интереснее и важнее будет завтрашний матч. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда — в любом соревновании ставят зачаду выигрывать. Мы ждем интересную игру. Главное — без травм!», — сказал Митрофанов «СЭ».

Встреча между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало матча в 18.00 мск.

РФС
ФК Балтика
ФК Зенит
Максим Митрофанов
2
0
Читайте также
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Спецслужбы Франции обвинили гражданина России в олимпийском терроризме
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: «Латышонок настроится на суперфинал Кубка России»
Точилин: «Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой»
Рапопорт считает, что Латышонку надо уйти из «Балтики» в «Динамо» или «Краснодар»
Хомуха считает, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой» в суперфинале Кубка России
Экс-полузащитник «Зенита» Плетнев уверен, что петербуржцы возьмут Кубок России
Игнатьев: «Тренеры «Балтики» должны поднять на подвиги и тех, кто уже мыслями в другом месте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: «Латышонок настроится на суперфинал Кубка России»