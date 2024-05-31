Игнатьев: «Тренеры «Балтики» должны поднять на подвиги и тех, кто уже мыслями в другом месте»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у игроков «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России с «Зенитом» есть хороший шанс обратить на себя внимание руководителей и селекционеров других клубов.

«В лагере «Балтики» специфическая ситуация накануне дуэли с «Зенитом» в финале Кубка России. Команда завершила сезона неудачно. Кто-то из игроков захочет остаться в ФНЛ, кто-то ищет новое пристанище. Это нормально. Разное состояние футболистов. Тренеры команды должны проявить искусство: поднять на подвиги и тех, кто уже мыслями в другом месте, и тех, кто собрался продолжить карьеру в «Балтике». Объединить их в этот день. К тому же в турнире пройден такой длинный путь», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Балтика» не обречена в матче против «Зенита», который выиграл очередное чемпионство.

«Футболистам просто надо напомнить, что от этого матча многое зависит в их спортивной биографии. Сам по себе финал в «Лужниках», на глазах у большой аудитории — хорошая витрина для того, чтобы показать себя, обратить на себя внимание. И такие цели будут преследоваться, почему нет? На футболистов «Балтики» будут смотреть с биноклем те, кто имеет на них в виды. Есть все основания прыгнуть выше головы», — отметил Игнатьев.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.