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Судейство

Сегодня, 21:25

«Балтика» — «Зенит»: перед голом Карасев не зафиксировал фол на Латышонке. Почему судья передумал?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 90+4-й минуте суперфинала FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2) судья Сергей Карасев, если судить по его действиям, собирался зафиксировать фол на вратаре калининградцев Евгении Латышонке, но не сделал этого. Вскоре зенитовцы забили победный гол.

Как видно на стоп-кадрах, в течение считаных секунд произошло следующее.

93:47. Латышонок выбил мяч, случилось столкновение с футболистом «Зенита».

93:48. Карасев поднес свисток ко рту (собирался остановить игру и зафиксировать фол на вратаре?).

93:49. Судья убрал свисток и продолжил игру. Вскоре был забит гол.

Нуралы Алип и&nbsp;Клаудиньо празднуют гол в&nbsp;добавленное время. «Зенит» еще и так умеет! Фантастический переворот в концовке подарил сине-бело-голубым победу в Кубке

Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Сергей Карасев (судья)
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  • Николай Белостоцкий

    Не обращайте внимания на Боброва. Его аналитика основана на провокации. Возомнил себя экспертом и лезет не в свое дело..

    02.06.2024

  • analytica

    Ну и бред! Где там фол?

    02.06.2024

  • Док

    Поражает, что юзер со столькими цифирками в нике даже не знает, что в футболе нет никакой вратарской площадки. А Правила футбола в плане ведения единобрств абсолютно одинаковы для ВСЕХ игроков, хоть в штрафной, хоть в площади ворот, хоть в центре поля.

    02.06.2024

  • novick

    Бобров прочитал мысли Карасева? Глупость какая-то.

    02.06.2024

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Кто этот Боброфф?

    02.06.2024

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    бобров все в рот чето тянет. привычка. и экстраполирует свои фантазии на окружающих. мол если в рот взял, то всенепременно надо "дунуть"...

    02.06.2024

  • Fredi Kruger

    Карасев: "Газпром - мечты сбываются!"

    02.06.2024

  • lvb

    Шо тут, опять Бобров пургует? Не дали свисток Карасева понюхать? Бобров, заканчивай со своими влажными фантазиями. И расскажи, почему Карась НЕ назначил пенальти за фол Нино? По последней версии Правил ИФАБ "Если игрок одной ногой играет в мяч, но при этом другой ногой попадает сопернику по ногам, то это фол. Если это произошло в штрафной-пенальти"(неточная цитата). Опровергнуть смогешь?) Али ты забыл, что игра в мяч была индульгенцией для судей до 2016 года? Тогда согласно судейским методичкам даже подкат сзади с отрыванием ног сопернику был легитимен. если игрок хотя бы чуть-чуть коснулся мяча) Ноне СОВСЕМ не так. Ты матчасть-то учишь, али аки Спирт. по методичкам из 60-х годов 20 века судейство оцениваешь? Хехе

    02.06.2024

  • ФОКСИ

    На ТЫ разговоаривай со своими собратьями по хлеву....

    02.06.2024

  • napadenie

    Более нелепого «включения» на пустом месте и представить невозможно. Немая сцена! что хотел автор?

    02.06.2024

  • 199

    А вдруг по пенальти проиграют. Накажут. Пенальти ведь побоялся поставить.

    02.06.2024

  • МАО

    Почему, почему. Потому что ничего не было. Бобра Черданцев покусал, не иначе. Чердак за Балтику на кипяток с серной кислотой изошёл.

    02.06.2024

  • Apple User 878163

    иди лечись, у тебя уже глюки, везде Спартак мерещиться , асел

    02.06.2024

  • ФОКСИ

    Вы, сэр , братан такого же смешного поедателя деревьев?....

    02.06.2024

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    в очередной раз бомжи купили судейство, позор футбол на днище

    02.06.2024

  • george64

    Ну так зачем свистеть, мяч же был у Зенита? )

    02.06.2024

  • ФОКСИ

    Кто-то может объяснить почему в медиа столько ЧУДАКОВ-проходимцев, осевших на сладких местах - шеф- редактор, клоун-Журавель, рупор поПросят-Мосскаковский и многие другие?.....

    02.06.2024

  • Sergio 666

    Раби хотел написать про Балтику, но Алип все испортил. Каррьера де ля СЭКС.

    02.06.2024

  • mayorsgb

    Проглотил, небось. Ну или в ухо пришел сигнал от смс-ки о переводе денег, как тут многие думают ))))))))))))))

    02.06.2024

  • mayorsgb

    Забыли. А вообще надо отобрать кубок у Зенита, ибо не аккуратно используют госимущество. Кубок-то переходящий. Ну или как вариант - завоевать его еще и еще раз, дабы некому отдавать было )))))))

    02.06.2024

  • vic

    Ужас и куда при этом смотрел Карасев и где в конце концов был свисток?

    02.06.2024

  • vlad2020

    Поражает, что шеф-редактор отдела футбола не рабирается в правилах. Зенитовец вел борьбу с защитником Балтики не во вратарской площадке и вратарь влетел в эту борьбу вне этой площадки. И игрок Зенита не играл против вратаря. Какое тут может быть нарушение? Карасев все правильно оценил. А этого шеф-редактора надо уволить за профнепригодность. Лучше бы молчал, не опозорился бы

    02.06.2024

  • vic

    Ага! Точно! почему про крышку ничего не написано еще в СЭ?

    02.06.2024

  • mayorsgb

    Точно. Которую потом об крышку разбил Нуралы

    02.06.2024

  • TokTram

    Не лучший российский клуб. Лучший админ ресурс с неограниченным баблом.

    02.06.2024

  • Корнелий Ш

    Хотел свистнуть на случай травмы вратаря, не свистнул потому что фола не было и Латышонок продолжал игру.

    02.06.2024

  • vic

    и голова кстати тоже

    02.06.2024

  • mayorsgb

    И нога при втором

    02.06.2024

  • vic

    а можно еще аналитики: сколько раз он подносил свисток и не свиснул, кроме этого, да, и сколько свиснул, но не хотел свистеть и в процентах если не затруднит и естественно в пользу и против каждой из соперников

    02.06.2024

  • AnTaras

    Фола не было, вот и не зафиксировал.

    02.06.2024

  • Павел Мальцев

    А еще рука при первом голе

    02.06.2024

  • hovawart645

    Вот это аналитика! Хотел свистнуть - но не свистнул! Повёл левой бровью - ну точно значит был фол! Бобров превосходит себя))

    02.06.2024

  • Ю.Ю.

    Александр! А сами Вы, что думаете, было нарушение или нет?

    02.06.2024

  • Масяня +1

    Бобров, ну сколько можно чушь придумывать?

    02.06.2024

  • frunt 2

    потому что у всех судей есть карта гаспромбанка.

    02.06.2024

  • Empers100

    Нападение Зенита полностью провалило матч. Кассьерра - потерялся. Ну а Сергеев, когда закончится победный фурор, будет первым кандидатом на смену клуба, в паре с Изидором. Это даже не уровень первой лиги? Позор, что игроки такого уровня играют за лучший российский клуб, и, более того, похоже пользуются неограниченным доверием у тренера, выходя на поле в самые ответственные отрезки матча?

    02.06.2024

    • Ротенберг: «СКА возьмет на вооружение зенитовский дух победителей. Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО Газпром!»

    Алип о суперфинале Кубка России: «Я сам еще не верю, что забил решающий гол»