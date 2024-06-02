Судейство
Сегодня, 21:25
На 90+4-й минуте суперфинала FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2) судья Сергей Карасев, если судить по его действиям, собирался зафиксировать фол на вратаре калининградцев Евгении Латышонке, но не сделал этого. Вскоре зенитовцы забили победный гол.
Как видно на стоп-кадрах, в течение считаных секунд произошло следующее.
93:47. Латышонок выбил мяч, случилось столкновение с футболистом «Зенита».
93:48. Карасев поднес свисток ко рту (собирался остановить игру и зафиксировать фол на вратаре?).
93:49. Судья убрал свисток и продолжил игру. Вскоре был забит гол.
Николай Белостоцкий
Не обращайте внимания на Боброва. Его аналитика основана на провокации. Возомнил себя экспертом и лезет не в свое дело..
02.06.2024
analytica
Ну и бред! Где там фол?
02.06.2024
Док
Поражает, что юзер со столькими цифирками в нике даже не знает, что в футболе нет никакой вратарской площадки. А Правила футбола в плане ведения единобрств абсолютно одинаковы для ВСЕХ игроков, хоть в штрафной, хоть в площади ворот, хоть в центре поля.
02.06.2024
novick
Бобров прочитал мысли Карасева? Глупость какая-то.
02.06.2024
Сергей ЕФРЕМОВ
Кто этот Боброфф?
02.06.2024
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
бобров все в рот чето тянет. привычка. и экстраполирует свои фантазии на окружающих. мол если в рот взял, то всенепременно надо "дунуть"...
02.06.2024
Fredi Kruger
Карасев: "Газпром - мечты сбываются!"
02.06.2024
lvb
Шо тут, опять Бобров пургует? Не дали свисток Карасева понюхать? Бобров, заканчивай со своими влажными фантазиями. И расскажи, почему Карась НЕ назначил пенальти за фол Нино? По последней версии Правил ИФАБ "Если игрок одной ногой играет в мяч, но при этом другой ногой попадает сопернику по ногам, то это фол. Если это произошло в штрафной-пенальти"(неточная цитата). Опровергнуть смогешь?) Али ты забыл, что игра в мяч была индульгенцией для судей до 2016 года? Тогда согласно судейским методичкам даже подкат сзади с отрыванием ног сопернику был легитимен. если игрок хотя бы чуть-чуть коснулся мяча) Ноне СОВСЕМ не так. Ты матчасть-то учишь, али аки Спирт. по методичкам из 60-х годов 20 века судейство оцениваешь? Хехе
02.06.2024
ФОКСИ
На ТЫ разговоаривай со своими собратьями по хлеву....
02.06.2024
napadenie
Более нелепого «включения» на пустом месте и представить невозможно. Немая сцена! что хотел автор?
02.06.2024
199
А вдруг по пенальти проиграют. Накажут. Пенальти ведь побоялся поставить.
02.06.2024
МАО
Почему, почему. Потому что ничего не было. Бобра Черданцев покусал, не иначе. Чердак за Балтику на кипяток с серной кислотой изошёл.
02.06.2024
Apple User 878163
иди лечись, у тебя уже глюки, везде Спартак мерещиться , асел
02.06.2024
ФОКСИ
Вы, сэр , братан такого же смешного поедателя деревьев?....
02.06.2024
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ
в очередной раз бомжи купили судейство, позор футбол на днище
02.06.2024
george64
Ну так зачем свистеть, мяч же был у Зенита? )
02.06.2024
ФОКСИ
Кто-то может объяснить почему в медиа столько ЧУДАКОВ-проходимцев, осевших на сладких местах - шеф- редактор, клоун-Журавель, рупор поПросят-Мосскаковский и многие другие?.....
02.06.2024
Sergio 666
Раби хотел написать про Балтику, но Алип все испортил. Каррьера де ля СЭКС.
02.06.2024
mayorsgb
Проглотил, небось. Ну или в ухо пришел сигнал от смс-ки о переводе денег, как тут многие думают ))))))))))))))
02.06.2024
mayorsgb
Забыли. А вообще надо отобрать кубок у Зенита, ибо не аккуратно используют госимущество. Кубок-то переходящий. Ну или как вариант - завоевать его еще и еще раз, дабы некому отдавать было )))))))
02.06.2024
vic
Ужас и куда при этом смотрел Карасев и где в конце концов был свисток?
02.06.2024
vlad2020
Поражает, что шеф-редактор отдела футбола не рабирается в правилах. Зенитовец вел борьбу с защитником Балтики не во вратарской площадке и вратарь влетел в эту борьбу вне этой площадки. И игрок Зенита не играл против вратаря. Какое тут может быть нарушение? Карасев все правильно оценил. А этого шеф-редактора надо уволить за профнепригодность. Лучше бы молчал, не опозорился бы
02.06.2024
vic
Ага! Точно! почему про крышку ничего не написано еще в СЭ?
02.06.2024
mayorsgb
Точно. Которую потом об крышку разбил Нуралы
02.06.2024
TokTram
Не лучший российский клуб. Лучший админ ресурс с неограниченным баблом.
02.06.2024
Корнелий Ш
Хотел свистнуть на случай травмы вратаря, не свистнул потому что фола не было и Латышонок продолжал игру.
02.06.2024
vic
и голова кстати тоже
02.06.2024
mayorsgb
И нога при втором
02.06.2024
vic
а можно еще аналитики: сколько раз он подносил свисток и не свиснул, кроме этого, да, и сколько свиснул, но не хотел свистеть и в процентах если не затруднит и естественно в пользу и против каждой из соперников
02.06.2024
AnTaras
Фола не было, вот и не зафиксировал.
02.06.2024
Павел Мальцев
А еще рука при первом голе
02.06.2024
hovawart645
Вот это аналитика! Хотел свистнуть - но не свистнул! Повёл левой бровью - ну точно значит был фол! Бобров превосходит себя))
02.06.2024
Ю.Ю.
Александр! А сами Вы, что думаете, было нарушение или нет?
02.06.2024
Масяня +1
Бобров, ну сколько можно чушь придумывать?
02.06.2024
frunt 2
потому что у всех судей есть карта гаспромбанка.
02.06.2024
Empers100
Нападение Зенита полностью провалило матч. Кассьерра - потерялся. Ну а Сергеев, когда закончится победный фурор, будет первым кандидатом на смену клуба, в паре с Изидором. Это даже не уровень первой лиги? Позор, что игроки такого уровня играют за лучший российский клуб, и, более того, похоже пользуются неограниченным доверием у тренера, выходя на поле в самые ответственные отрезки матча?
02.06.2024