«Зенит» обыграл «Балтику» и стал победителем Кубка России

«Зенит» стал победителем FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

В суперфинале турнира «Зенит» обыграл «Балтику» — 2:1.

Счет открыл полузащитник калининградцев Алекс Фернандес, отличившийся на 40-й минуте. «Зенит» отыгрался благодаря голу Нино на 81-й минуте. На 90+5-й минуте победный гол забил Нуралы Алип.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

Кроме того, «Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.