«Балтика» и «Зенит» сыграют в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на «Ростех-Арене» в среду, 30 августа, начало — в 19:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Балтика» — «Зенит» можно бесплатно на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19:15.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Формальные события игры «Балтика» — «Зенит» доступны в нашем матч-центре.

«Балтика» и «Зенит» одержали по две победы в двух турах и с 6 очками лидируют в группе С. Их соперники по групповому турниру Кубка — «Крылья Советов» и «Ахмат».