«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы на суперфинал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Зенита» на суперфинал FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00.

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Бистрович, Жиров, Луна, Алекс, Осипов, Р. Фернандес, Ковалев, Козлов, Лисакович.

Запасные: Бориско, Коновалов, Аванесян, Гассама, Капленко, Кузьмин, Лазарев, Остойич, Пряхин, Радмановац, Рыбчинский, Анхело Энрикес.

«Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Бардачев, Родригао, Васильев, Ерохин, Ахметов, Мантуан, Мостовой, Изидор.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Зенит».