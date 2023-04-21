Баньяц заявил, что Ивич был очень зол после игры с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением об игре против «Крыльев Советов» в рамках FONBET Кубка России (2:2, пенальти — 3:0).

«Это был очень тяжелый матч, но я рад, что мы все-таки прошли дальше. В следующих играл нам нужно действовать лучше, чтобы не допускать того, что случилось в конце. Будем продолжать бороться за трофей. Что сказал Ивич после матча? Он был очень зол и недоволен нашей игрой, особенно во втором тайме. Он сказал, что так действовать нельзя и в следующий раз нужно быть сконцентрированными на все сто процентов», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

«Краснодар» в первом этапе финала Пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».