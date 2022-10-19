Баринов — о победе «Локомотива» над «Химками»: «Дай бог так продолжать!»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Химками» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0). Встреча прошла вчера, 18 октября, в Москве на «РЖД Арене».

— Вторая победа подряд придает уверенности?

— Да. Конечно, каждая победа придает уверенности. Тем более, вторую игру мы играем на ноль. Дай бог так продолжать!

Единственный гол в матче «Локомотив» — «Химки» забил хавбек хозяев Антон Миранчук (54-я минута).

22 октября «Локомотив» сыграет с «Динамо» в 14-м туре РПЛ.