Сегодня, 08:30
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Химками» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0). Встреча прошла вчера, 18 октября, в Москве на «РЖД Арене».
— Вторая победа подряд придает уверенности?
— Да. Конечно, каждая победа придает уверенности. Тем более, вторую игру мы играем на ноль. Дай бог так продолжать!
Единственный гол в матче «Локомотив» — «Химки» забил хавбек хозяев Антон Миранчук (54-я минута).
22 октября «Локомотив» сыграет с «Динамо» в 14-м туре РПЛ.