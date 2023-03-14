Баринов считает, что «Локомотиву» не хватило Дзюбы в матче с «Акроном»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча второго этапа 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

— В первом тайме не получилось прессинговать. Во втором вышли, тренер сделал замены. Немного стало получаться. Второй тайм хорошо играли, я считаю.

— Было мнение, что отсутствие Дзюбы скажется. Кажется, что его не хватало.

— Если мы проиграли, значит, его не хватало.

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участие в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.